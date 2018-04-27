FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Bankruptcy News
April 27, 2018 / 4:53 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bumech SA To Update And Simplify Its Arrangement Proposals With Creditors

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Bumech SA:

* DECIDES TO UPDATE AND SIMPLIFY ITS ARRANGEMENT PROPOSALS WITH CREDITORS

* DIVIDES ITS CREDITORS INTO THREE GROUPS: PUBLIC-PRIVATE, SECURED WITH ASSETS AND OTHER

* TO REPAY ITS PUBLIC-PRIVATE CREDITORS IN 100 PCT OF DEBT IN 96 INSTALLMENTS, INCLUDING INTEREST AND EXPENSES

* TO REPAY CREDITORS WITH DEBT SECURED WITH BUMECH ASSETS IN 96 INSTALLMENTS, INCLUDING INTEREST AND EXPENSES

* TO REPAY REMAINING CREDITORS IN 96 INSTALLMENTS IN 70 PCT OF DEBT WITHOUT INTEREST OR EXPENSES

* PROPOSES ITS CREDITORS FROM THE TWO LAST GROUPS TO EXCHANGE THEIR CLAIMS FOR CONVERTIBLE BONDS WORTH 100 PCT OF THE MAIN CLAIM AND ALL PENDING INTERESTS

* UPDATED ARRANGEMENT PROPOSALS WILL BE PRESENTED FOR APPROVAL TO THE GENERAL MEETING AND FINAL VERSION MAY DIFFER FROM THE CURRENT ONE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.