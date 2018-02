Feb 27 (Reuters) - Bumitama Agri Ltd:

* Q4 ‍PROFIT ATTRIBUTABLE IDR 363.61 BILLION VERSUS IDR 461.58 BILLION

* QTRLY REVENUE IDR 2.066 TRLN VERSUS IDR 2.270 TRLN

* RECOMMEND FINAL DIVIDEND 1.5 SINGAPORE CENTS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: