Switzerland Market Report
November 26, 2019 / 5:37 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Burckhardt Compression To Become Parent Of Arkos Group

1 Min Read

Nov 26 (Reuters) - BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG :

* BURCKHARDT COMPRESSION PURCHASES REMAINING OWNERSHIP OF ARKOS FIELD SERVICES

* INDIRECT SUBSIDIARY OF BURCKHARDT COMPRESSION, PURCHASED REMAINING 60% OF ARKOS GROUP LLC EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 25, 2019

* ARKOS GROUP, PARENT OF ARKOS FIELD SERVICES, WILL BE A 100% SUBSIDIARY OF BURCKHARDT COMPRESSION AND FULLY CONSOLIDATED AS OF NOV 25, 2019

* PREVIOUS CEO AND FORMER MAJORITY OWNER OF ARKOS GROUP WILL LEAVE COMPANY BUT CONTINUE TO PROVIDE SERVICES AND EXPERTISE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below