FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bureau Veritas: Strategic Alliance With Avitas Systems
Sections
Featured
Trump outlines big cuts to Utah monuments, tribes prepare to sue
Politics
Trump outlines big cuts to Utah monuments, tribes prepare to sue
CVS deal to change how big employers buy health benefits
Business
CVS deal to change how big employers buy health benefits
Facebook targets children with Snap rip-off
Breakingviews
Facebook targets children with Snap rip-off
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 5, 2017 / 6:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bureau Veritas: Strategic Alliance With Avitas Systems

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - BUREAU VERITAS:

* REG-BUREAU VERITAS: STRATEGIC ALLIANCE WITH AVITAS SYSTEMS, TO CREATE THE NEXT GENERATION OF INSPECTION SERVICES DRIVEN BY ADVANCED ANALYTICS.

* ‍PARTNERSHIP WILL PROVIDE ENHANCED END-TO-END INSPECTION SERVICES TO CUSTOMERS AT A GLOBAL SCALE​

* ‍JOINT OFFERING WILL INITIALLY FOCUS ON ELECTRIC POWER AND UTILITY ASSETS, NOTABLY RENEWABLE ENERGY

* ‍JOINT OFFERING WILL PROGRESSIVELY EXPAND TO OTHER INDUSTRIAL ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.