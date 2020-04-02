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April 2, 2020 / 7:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Burford Capital Says Co's Own Liquidity Is More Than Sufficient For Its Needs, Suspends Dividend

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Burford Capital Ltd:

* BURFORD CAPITAL LTD - UPDATE ON LIQUIDITY STRENGTH AND COVID-19 IMPACT

* BURFORD CAPITAL LTD - $161 MILLION OF CASH AND CASH MANAGEMENT INVESTMENTS ON HAND

* BURFORD CAPITAL LTD - EXPECT TO RELEASE FINANCIAL STATEMENTS THAT ARE CONSISTENT WITH GUIDANCE PROVIDED IN OUR 3 FEBRUARY 2020 TRADING UPDATE

* BURFORD CAPITAL - CO’S OWN LIQUIDITY IS MORE THAN SUFFICIENT FOR ITS NEEDS ALTHOUGH TO MAXIMISE FUTURE OPPORTUNITY CO WILL SEEK TO HUSBAND LIQUIDITY

* BURFORD CAPITAL LTD - NOT TO PROPOSE A FINAL 2019 DIVIDEND AND INSTEAD REALLOCATE THAT CAPITAL TO ITS FINANCING BUSINESS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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