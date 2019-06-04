Switzerland Market Report
June 4, 2019 / 3:41 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Burkhalter Holding Acquires Wisler Elektro

1 Min Read

June 4 (Reuters) - BURKHALTER HOLDING AG:

* WITH EFFECT FROM 4 JUNE 2019, BURKHALTER GROUP IS ACQUIRING WISLER ELEKTRO AG

* CURRENT CO-OWNER ANDRÉ WISLER WILL RETAIN HIS MANAGERIAL RESPONSIBILITIES AND STAFF JOBS WILL BE SECURED

* HARWID HAUSGERÄTE SERVICE WILL BE INTEGRATED INTO WISLER ELEKTRO AND WILL CONTINUE TO OPERATE AS A SITE

* IT REMAINS PART OF GROUP’S STRATEGY TO GAIN ADDITIONAL MARKET SHARE BY SELECTIVELY ACQUIRING OTHER ELECTRICAL ENGINEERING COMPANIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below