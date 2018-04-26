BRIEF-Bus Online To Implement Delisting Risk Warning After Net Loss In 2017, Probed By Regulator

April 26 (Reuters) - Bus Online Co Ltd:
* SAYS IT SWINGS TO NET LOSS OF ($316.43 million) IN 2017 FROM NET PROFIT OF 93.6 MILLION YUAN YEAR AGO
* SAYS IT IS INVESTIGATED BY SECURITIES REGULATOR DUE TO SUSPECTED VIOLATION OF REGULATIONS
* SAYS SHARE TRADE TO HALT ON APRIL 27 AS IT WILL IMPLEMENT DELISTING RISK WARNING, TO RESUME ON MAY 2 Source text in Chinese: bit.ly/2r2Ywse; bit.ly/2HwTfjG; bit.ly/2HsO74h Further company coverage: ($1 = 6.3205 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)