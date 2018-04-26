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April 26, 2018 / 1:30 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Bus Online To Implement Delisting Risk Warning After Net Loss In 2017, Probed By Regulator

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Bus Online Co Ltd:

* SAYS IT SWINGS TO NET LOSS OF ($316.43 million) IN 2017 FROM NET PROFIT OF 93.6 MILLION YUAN YEAR AGO

* SAYS IT IS INVESTIGATED BY SECURITIES REGULATOR DUE TO SUSPECTED VIOLATION OF REGULATIONS

* SAYS SHARE TRADE TO HALT ON APRIL 27 AS IT WILL IMPLEMENT DELISTING RISK WARNING, TO RESUME ON MAY 2 Source text in Chinese: bit.ly/2r2Ywse; bit.ly/2HwTfjG; bit.ly/2HsO74h Further company coverage: ($1 = 6.3205 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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