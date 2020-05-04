Healthcare
May 4, 2020 / 6:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bushveld Minerals Says Near-Term Impact Of COVID-19 On Operating Conditions Uncertain

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Bushveld Minerals Ltd:

* BUSHVELD MINERALS LTD - NEAR-TERM IMPACT OF COVID-19 ON OPERATING CONDITIONS IS UNCERTAIN

* BUSHVELD MINERALS LTD - 2020 PRODUCTION AND COST GUIDANCE FOR BOTH VANCHEM AND VAMETCO REMAINS UNDER REVIEW

* BUSHVELD MINERALS LTD - OUR SUPPLIERS AND SERVICE PROVIDERS HAVE CONTINUED OPERATING AND SERVICING COMPANY.

* BUSHVELD MINERALS LTD - HAVE CONTINUED TO PAY OUR EMPLOYEES DURING LOCKDOWN, HAVE NOT HAD TO DECLARE FORCE MAJEURE

* BUSHVELD MINERALS LTD - DREW DOWN FULL ZAR375 MILLION OF BANK DEBT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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