BRIEF-Bushveld Minerals Says Near-Term Impact Of COVID-19 On Operating Conditions Uncertain

May 4 (Reuters) - Bushveld Minerals Ltd:
* BUSHVELD MINERALS LTD - NEAR-TERM IMPACT OF COVID-19 ON OPERATING CONDITIONS IS UNCERTAIN
* BUSHVELD MINERALS LTD - 2020 PRODUCTION AND COST GUIDANCE FOR BOTH VANCHEM AND VAMETCO REMAINS UNDER REVIEW
* BUSHVELD MINERALS LTD - OUR SUPPLIERS AND SERVICE PROVIDERS HAVE CONTINUED OPERATING AND SERVICING COMPANY.
* BUSHVELD MINERALS LTD - HAVE CONTINUED TO PAY OUR EMPLOYEES DURING LOCKDOWN, HAVE NOT HAD TO DECLARE FORCE MAJEURE
* BUSHVELD MINERALS LTD - DREW DOWN FULL ZAR375 MILLION OF BANK DEBT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: