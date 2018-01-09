FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Financials
January 9, 2018 / 9:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Buwog buys N. Germany portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Buwog:

* ‍BUWOG GROUP HAS ACQUIRED AN EXTENSIVE PORTFOLIO OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE IN METROPOLITAN REGION OF HANNOVER AND BREMEN AS WELL AS IN KIEL, LÜBECK AND LÜNEBURG​

* ‍PURCHASE AMOUNTS TO A TOTAL OF 693 RESIDENTIAL UNITS, 32 COMMERCIAL UNITS AND 386 PARKING SPACES. REAL ESTATE PACKAGE TOTALLING 34 PROPERTIES HAS A TOTAL FLOOR AREA OF AROUND 41,300 SQM​

* ‍CURRENT VACANCY RATE IS 6%. AVERAGE ACTUAL RENT IS EUR 7.36 / SQM​

* ‍WE WILL ALSO ENHANCE ATTRACTIVENESS AND REDUCE VACANCIES TO 2%​

* ‍CONFIDENTIALITY ON PRICE OF TRANSACTION AND BUYERS REPRESENTED BY PMM PARTNERS HAS BEEN AGREED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Shadia Nasralla)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.