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March 15, 2018 / 7:52 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-BUWOG: Convertible Bonds Holders Can Still Tender It To Vonovia

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - BUWOG:

* DGAP-NEWS: FINAL RESULT OF INITIAL ACCEPTANCE PERIOD: 73.8 PERCENT OF BUWOG SHAREHOLDERS HAVE ACCEPTED VOLUNTARY PUBLIC TAKEOVER OFFER BY VONOVIA SE

* IN ADDITION, OFFER ACCEPTED WITH RESPECT TO 2,988 BUWOG CONVERTIBLE BONDS

* HOLDERS OF BUWOG BONDS STILL CAN TENDER CONVERTIBLE BONDS TO VONOVIA DURING ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD

* REDUCED PRICE PER CONVERTIBLE BOND OF EUR 93,049.33 PER NOMINAL AMOUNT OF EUR 100,000 WILL BE OFFERED

* SETTLEMENT SHARES MAY BE TENDERED TO VONOVIA WITHIN ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD AT PRICE OF EUR 29.05 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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