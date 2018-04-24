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Market News
April 24, 2018 / 1:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-B&W Megtec Awarded Contract To Supply Coating Equipment

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Babcock & Wilcox Enterprises Inc :

* PRESS RELEASE B&W MEGTEC AWARDED CONTRACT TO SUPPLY COATING EQUIPMENT TO MAKER OF LITHIUM-ION BATTERIES

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES - UNIT AWARDED CONTRACT FOR MORE THAN $15 MILLION TO DESIGN & SUPPLY BATTERY COATING EQUIPMENT TO FIB S.R.L.

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES - CONTRACT WAS BOOKED IN Q1 2018

* BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES - B&W MEGTEC TO COMMISSION LITHIUM-ION BATTERY MANUFACTURING FACILITY IN Q2 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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