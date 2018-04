April 27 (Reuters) - BYGGHEMMA GROUP FIRST AB:

* Q1 NET SALES ROSE 53.1 PERCENT TO SEK 1,025.1 MILLION (669.7)

* Q1 ADJUSTED EBITA** AMOUNTED TO SEK 30.6 MILLION (19.5)