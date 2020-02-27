Healthcare
February 27, 2020 / 12:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CAB Cakaran Corp Posts Qtrly Net Loss 7.9 Million RGT

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - CAB Cakaran Corporation Bhd:

* QTRLY NET LOSS 7.9 MILLION RGT; QTRLY REVENUE 448.2 MILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 454.4 MILLION RGT; YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 7.9 MILLION RGT

* PROPOSED FINAL SINGLE TIER DIVIDEND OF 0.25 SEN PER ORDINARY SHARE SUBJECT TO APPROVAL AT FORTHCOMING AGM

* OUTBREAK OF COVID-19 IN CHINA HAS PRESENTED A GRIM AND CHALLENGING PROSPECT FOR THE GROUP

* PROSPECT OF GROUP’S BUSINESS IN COMING MONTHS NOT EXPECTED TO BE FAVOURABLE DUE TO COVID-19 Source: (bit.ly/32vf3aQ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below