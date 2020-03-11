Healthcare
March 11, 2020 / 9:58 AM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Cabbeen Fashion Says FY Revenue RMB1.27 Bln, Up 0.1%

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Cabbeen Fashion Ltd:

* FY REVENUE RMB1.27 BILLION, UP 0.1%

* FY PROFIT FROM OPERATIONS RMB243.4 MILLION VERSUS RMB311.0 MILLION

* GROUP’S OPERATIONS WERE ADVERSELY AFFECTED BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS IN MAINLAND CHINA SINCE JANUARY 2020

* RECOMMENDS FINAL DIVIDEND OF HK3.0 CENTS/ORDINARY SHARE

* STARTED TO CUT BACK PURCHASE ORDERS FOR 2020 SUMMER COLLECTION AND PUT ON HOLD OPENING OF NEW SHOPS AND OTHER MATERIAL INVESTMENTS

* EXPECTS THAT ITS OPERATING RESULTS FOR 2020 WILL BE MATERIALLY AND ADVERSELY AFFECTED

* EXPECT 2020 OPERATING RESULTS WILL BE MATERIALLY AND ADVERSELY AFFECTED DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK

* OPERATIONS WERE ADVERSELY AFFECTED BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS IN MAINLAND CHINA SINCE JAN 2020

* STARTED TO DEVELOP OUR OWN PRODUCTION FACILITIES TO OVERCOME OBSTACLES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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