Switzerland Market Report
June 19, 2020 / 6:41 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cabin Crew Union UFO: Optimistic We'll Get Good Solution on Lufthansa

1 Min Read

June 19 (Reuters) - German Cabin Crew Union UFO Says On Deutsche Lufthansa AG:

* ARE OPTIMISTIC THAT WE WILL GET A GOOD SOLUTION

* EMPLOYEES OF LUFTHANSA ARE AWARE OF THEIR RESPONSIBILITY TO HELP, BUT SHAREHOLDERS ALSO HAVE A RESPONSIBILITY

* UFO’S BAUBLIES SAYS IT’S EXTREMELY IMPORTANT THAT EVEN THE SMALLEST SHAREHOLDER USES THEIR RIGHT TO VOTE AND AGREES TO THE RESCUE PACKAGE FOR LUFTHANSA

* UFO’S BAUBLIES SAYS IF A MAJORITY AGREE TO ACCEPT RESCUE PACKAGE, WE ARE CONVINCED THAT LUFTHANSA WILL GET OUT OF THIS CRISIS IN GOOD SHAPRE WITH ALL EMPLOYEES ON BOARD Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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