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March 28, 2018 / 12:16 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Caci Withdraws Offer To Acquire CSRA

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Caci International Inc:

* CACI WITHDRAWS OFFER TO ACQUIRE CSRA

* HAS WITHDRAWN ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES OF CSRA INC FOR $44.00 PER SHARE IN CASH AND STOCK

* DELIVERED A LETTER WITHDRAWING ITS OFFER TO CSRA’S BOARD CHAIR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* “WILL CONTINUE OUR AGGRESSIVE PURSUIT OF STRATEGIC OPPORTUNITIES, JUDICIOUSLY AND WITHOUT ENGAGING IN AUCTIONS AT UNECONOMIC LEVELS”

* CO CONTINUES TO BELIEVE THAT CO AND CSRA WOULD BE “SUPERIOR STRATEGIC AND FINANCIAL BUSINESS COMBINATION” Source text for Eikon: Further company coverage:

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