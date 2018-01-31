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January 31, 2018 / 9:23 PM / in 4 hours

BRIEF-Cadence Q4 Loss Per Share $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Cadence Design Systems Inc:

* CADENCE REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.20 TO $0.22

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.80 TO $0.90

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.39

* Q4 LOSS PER SHARE $0.05

* SEES FY 2018 REVENUE $2.015 BILLION TO $2.055 BILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE $500 MILLION TO $510 MILLION

* Q4 REVENUE $502 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $496.1 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34, REVENUE VIEW $492.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CADENCE DESIGN SYSTEMS - ‍NET INCOME PER DILUTED SHARE USING NON-GAAP MEASURE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $0.36 TO $0.38 FOR Q1 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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