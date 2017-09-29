FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CAESARS ENTERTAINMENT PRICES $5.7 BLN SENIOR SECURED CREDIT FACILITY, $1.7 BLN SENIOR NOTES
Sections
Featured
Trump’s Iran decision hurts chance of a North Korea deal
Commentary
Trump’s Iran decision hurts chance of a North Korea deal
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
New data shows race disparities in Canada's bail system
Exclusive
World
New data shows race disparities in Canada's bail system
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 29, 2017 / 3:20 PM / 21 days ago

BRIEF-CAESARS ENTERTAINMENT PRICES $5.7 BLN SENIOR SECURED CREDIT FACILITY, $1.7 BLN SENIOR NOTES

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - Caesars Entertainment Corp:

* CAESARS ENTERTAINMENT ANNOUNCES PRICING OF $5.7 BILLION SENIOR SECURED CREDIT FACILITY AND $1.7 BILLION SENIOR NOTES

* CAESARS ENTERTAINMENT CORP - CREDIT FACILITY CONSISTS OF A $4.7 BILLION TERM LOAN FACILITY AND A $1 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* CAESARS ENTERTAINMENT - ‍INTEREST RATE UNDER NOTES IS 5.250% & WILL BE ISSUED AT AN ISSUE PRICE OF 100%, PLUS ACCRUED INTEREST, IF ANY, FROM OCT 16

* CAESARS ENTERTAINMENT - UNITS PRICED $5.7 BILLION SENIOR SECURED CREDIT FACILITY, OFFERING OF $1.7 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2025 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.