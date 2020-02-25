Healthcare
February 25, 2020 / 10:46 PM / a few seconds ago

BRIEF-Caesars Entertainment Says May Be Adversely Affected By Recent Coronavirus Outbreak

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - Caesars Entertainment Corp:

* CAESARS ENTERTAINMENT, UNDER RISK FACTORS IN ANNUAL 10-K FILING, SAYS “OUR BUSINESS MAY BE ADVERSELY AFFECTED BY THE RECENT CORONAVIRUS OUTBREAK”

* CAESARS ENTERTAINMENT SAYS CORONAVIRUS OUTBREAK MAY RESULT IN PERIOD OF BUSINESS DISRUPTION, REDUCED CUSTOMER TRAFFIC & REDUCED OPERATIONS

* CAESARS ENTERTAINMENT SAYS CORONAVIRUS OUTBREAK MAY RESULT IN PERIOD OF BUSINESS DISRUPTION, REDUCED CUSTOMER TRAFFIC & REDUCED OPERATIONS

* CAESARS ENTERTAINMENT SAYS ANY RESULTING FINANCIAL IMPACT FROM CORONAVIRUS OUTBREAK MAY MATERIALLY AFFECT BUSINESS Source: bit.ly/2VmWbtd

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