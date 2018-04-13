BRIEF-Caesars Entertainment Signs Deal To Bring Harrah's Branded Tribal Casino To Northern California

April 13 (Reuters) - Caesars Entertainment Corp:
* CAESARS ENTERTAINMENT ANNOUNCES AGREEMENT TO BRING HARRAH’S-BRANDED TRIBAL CASINO TO NORTHERN CALIFORNIA
* SIGNED DEFINITIVE AGREEMENT WITH BUENA VISTA GAMING AUTHORITY TO BRING A NEW HARRAH’S-BRANDED FACILITY TO NORTHERN CALIFORNIA
* TO PROVIDE BRAND LICENSING, CONSULTING SERVICES FOR CASINO, TO BE NAMED HARRAH’S NORTHERN CALIFORNIA CASINO
* INTENDS TO ENTER MANAGEMENT AGREEMENT WITH BUENA VISTA GAMING AUTHORITY TO MANAGE, OPERATE AND MAINTAIN PROPERTY
* THE PROPERTY IS EXPECTED TO OPEN IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: