BRIEF-Cairn Homes Announces Phased Reopening Of Residential Sites

May 14 (Reuters) - Cairn Homes PLC:
* RESIDENTIAL SITES WILL REOPEN ON 18 MAY 2020, ON A PHASED BASIS UNDER STRICT NEW RETURN TO WORK PROTOCOLS ACROSS 15 OF OUR SITES
* OPPORTUNITY TO RECOMMENCE CONSTRUCTION OF NEW HOMES ACROSS 15 ACTIVE DEVELOPMENT SITES
* CLOSED AND CURRENT FORWARD SALES PIPELINE IS 863 UNITS AS OF 13 MAY 2020
* DUE TO NEW PROTOCOLS EXTENDING BUILD PROGRAMMES,SOME PROJECTED 2020 CLOSINGS,PARTICULARLY ON APARTMENT DEVELOPMENTS,WILL MOVE INTO 2021
* THROUGH ONLINE SALES PLATFORMS, CONTINUE TO SEE NEW RESERVATIONS MARGINALLY AHEAD OF CANCELLATIONS OVER THIS PERIOD
* EXECUTIVES DIRECTORS FOREGOING ANY CASH BONUS ENTITLEMENTS IN FY20 Source text for Eikon: Further company coverage: