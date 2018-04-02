FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 10:54 AM / in 2 days

BRIEF-Cal-Maine Foods Q3 Earnings Per Share $1.99

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Cal-Maine Foods Inc:

* Q3 EARNINGS PER SHARE $1.99

* Q3 SALES $435.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $432.6 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.39 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 RESULTS WERE FAVORABLY AFFECTED BY $0.72 PER BASIC AND DILUTED SHARE BENEFIT RELATED TO U.S. TAX REFORM

* WILL NOT PAY A DIVIDEND FOR FIRST, SECOND, OR THIRD QUARTERS OF FISCAL 2018

* ‍ BASED ON 2017 HARVESTED CROPS, EXPECT TO HAVE AN AMPLE SUPPLY OF CO’S PRIMARY FEED INGREDIENTS FOR BALANCE OF FISCAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.