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March 13, 2018 / 10:32 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Caleres Q4 Earnings Per Share $0.47

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Caleres Inc:

* CALERES QTRLY ‍SAME-STORE-SALES FOR FAMOUS FOOTWEAR UP 2.8%

* CALERES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.47

* Q4 SALES $702.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $695.6 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ‍FAMOUS FOOTWEAR TOTAL SALES OF $393.1 MILLION WERE UP 7.0%​

* SEES ‍2018 CONSOLIDATED NET SALES ABOUT $2.8 BILLION​

* SEES ‍2018 FAMOUS FOOTWEAR SAME-STORE-SALES UP LOW-SINGLE DIGITS​

* SEES ‍2018 ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE $2.40 TO $2.50​

* SEES ‍2018 BRAND PORTFOLIO SALES UP LOW-SINGLE DIGITS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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