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May 9, 2018 / 11:41 AM / in 2 hours

BRIEF-Calfrac Announces $650 Mln Offering Of Senior Notes, Accordion Exercise And Intention To Repay Second Lien Term Loan

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Calfrac Well Services Ltd:

* CALFRAC ANNOUNCES US$650 MILLION OFFERING OF SENIOR NOTES, ACCORDION EXERCISE AND INTENTION TO REPAY SECOND LIEN TERM LOAN

* CALFRAC WELL SERVICES - UNIT INTENDS TO OFFER UP TO US$650 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2026 ISSUED UNDER NEW INDENTURE

* CALFRAC WELL SERVICES - UNIT INTENDS TO USE PORTION OF PROCEEDS TO FUND TENDER OFFER TO BUY FOR CASH UPTO ALL OUTSTANDING 7.50% SENIOR NOTES DUE 2020

* CALFRAC WELL SERVICES - ENTERED INTO AGREEMENT TO AMEND ITS CREDIT FACILITIES TO EXERCISE C$100 MILLION OF ACCORDION CAPACITY UNDER CREDIT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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