BRIEF-Calida: Hans-Kristian Hoejsgaard To Become Chairman Of Board Of Directors

March 26 (Reuters) - CALIDA HOLDING AG:
* DUE TO COVID-19 DECIDED TO REFRAIN FROM ITS PREVIOUS FORECASTS FOR 2020
* GENERAL MEETING WILL TAKE PLACE THIS YEAR WITHOUT THE PHYSICAL PRESENCE OF THE SHAREHOLDERS
* DECIDED, DUE TO THE EXCEPTIONAL SITUATION, TO ANTICIPATE AGM TO APRIL 17, 2020
* PROPOSES TO NOT DISTRIBUTE DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
* HAS DECIDED TO REFRAIN FROM ITS PREVIOUS FORECASTS FOR 2020
* MARCO GADOLA WILL REMAIN ON THE BOARD OF DIRECTORS AS VICE-CHAIRMAN
* MARCO GADOLA DECIDED TO TRANSFER CHAIRMANSHIP OF BOARD OF DIRECTORS TO THE CURRENT VICE-PRESIDENT, HANS-KRISTIAN HOEJSGAARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)