FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 1:08 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Calumet Specialty Products Partners Expects Revisions To Previously Announced 2017 Fourth Quarter And Full Year Results

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Calumet Specialty Products Partners Lp :

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P. EXPECTS REVISIONS TO PREVIOUSLY ANNOUNCED 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS - PARTNERSHIP DOES NOT ANTICIPATE PREVIOUSLY REPORTED REVENUES, LIQUIDITY FOR QUARTER WILL CHANGE MATERIALLY

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS - SEES DECREASE IN REPORTED NET INCOME, ADJUSTED EBITDA FOR Q4 WITH COMMENSURATE DECREASE IN THOSE FOR FY 2017

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS - IMPLEMENTATION, LEARNING PROCESS RELATED TO NEW ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM LED TO THE DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.