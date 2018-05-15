BRIEF-Calumet Specialty Products Partners Q1 Limited Partners' Interest Net Loss Per Unit $0.06

May 15 (Reuters) - Calumet Specialty Products Partners LP :
* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP QTRLY LIMITED PARTNERS’ INTEREST BASIC AND DILUTED NET LOSS PER UNIT $0.06
* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP - FOR FY 2018, CONTINUES TO ANTICIPATE TOTAL CAPEX WITHIN RANGE OF $80 TO $90 MILLION
* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP QTRLY SALES $750.5 MILLION VERSUS $886.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: