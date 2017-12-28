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#Market News
December 28, 2017 / 2:06 PM / in 42 minutes

BRIEF-Calumet Specialty Products Partners Reports Q3 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Calumet Specialty Products Partners LP :

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P. REPORTS THIRD QUARTER 2017 RESULTS

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP - QTRLY LIMITED PARTNERS’ INTEREST BASIC AND DILUTED NET LOSS PER UNIT $0.30

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP - QTRLY SALES $1097.4 MILLION VERSUS $966.6 MILLION

* CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP SAYS LOWERED FY 2017 CAPITAL SPENDING FORECAST TO BETWEEN $85 TO $95 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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