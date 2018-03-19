FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 7:18 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Cambridge Analytica Says It Did Not Use Facebook Data In Services For Trump Campaign

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - CAMBRIDGE ANALYTICA :

* CAMBRIDGE ANALYTICA SAYS “STRONGLY DENIES” CLAIMS RECENTLY MADE IN THE MEDIA

* CAMBRIDGE ANALYTICA SAYS “FACEBOOK DATA WAS NOT USED BY CAMBRIDGE ANALYTICA AS PART OF SERVICES IT PROVIDED TO DONALD TRUMP PRESIDENTIAL CAMPAIGN”

* CAMBRIDGE ANALYTICA SAYS “WE DID NOT WORK ON BREXIT REFERENDUM IN THE UK”

* CAMBRIDGE ANALYTICA - IN 2014, GOT FACEBOOK DATA AND DERIVATIVES FROM CO NAMED GSR THAT WAS ENGAGED TO LEGALLY SUPPLY DATA FOR RESEARCH

* CAMBRIDGE ANALYTICA - SOURCE FOR MEDIA REPORTS IS FORMER CONTRACTOR FOR CAMBRIDGE ANALYTICA WHO LEFT IN 2014, NOT A FOUNDER

* CAMBRIDGE ANALYTICA - AFTER IT BECAME KNOWN GSR BROKE CONTRACT, FIRM DELETED ALL FACEBOOK DATA & DERIVATIVES, IN COOPERATION WITH FACEBOOK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.