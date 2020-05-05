Healthcare
May 5, 2020 / 6:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cambridge Cognition Reports Wider Pretax Loss For The Year

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Cambridge Cognition Holdings PLC:

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - GROUP HAS HAD A STRONG START TO 2020 WITH £2.61M OF ORDERS BOOKED IN Q1 TO 31 MARCH 2020

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - FY TOTAL REVENUES OF £5.04M (2018: £6.13M)

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - FY LOSS BEFORE TAX OF £3.12M (2018: LOSS OF £1.49M)

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - CASH BALANCE AT 31 DECEMBER 2019 OF £0.90M (31 DECEMBER 2018: £1.11M)

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - ORDER BOOK AT 31 DECEMBER 2019: £5.69M (31 DECEMBER 2018: £6.08M)

* CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC - COST REDUCTION MEASURES FOR 2020 ALREADY IMPLEMENTED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below