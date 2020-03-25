Healthcare
March 25, 2020 / 8:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Camden Property Trust Announces Actions To Support Residents And Employees During Covid-19 Pandemic

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Camden Property Trust:

* CAMDEN PROPERTY TRUST ANNOUNCES ACTIONS TO SUPPORT RESIDENTS AND EMPLOYEES DURING COVID-19 PANDEMIC

* CAMDEN PROPERTY TRUST - OFFERING ZERO RENT INCREASES ON LEASE RENEWALS, WAIVING LATE FEES, CREATING PAYMENT PLANS, FOR THOSE IMPACTED BY COVID-19

* CAMDEN PROPERTY TRUST - HALTING EVICTIONS FOR RESIDENTS WHO HAVE BEEN FINANCIALLY IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC

* CAMDEN PROPERTY TRUST - LEASING OFFICES TEMPORARILY CLOSED BUT CONTINUE TO PROVIDE ONGOING ESSENTIAL SERVICES TO RESIDENTS, PROSPECTIVE RESIDENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below