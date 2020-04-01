Healthcare
April 1, 2020 / 11:27 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Camellia Says It Would Be Inappropriate To Recommend Additional Dividends

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Camellia PLC:

* TRADING UPDATE

* DECIDED THAT IT WOULD BE INAPPROPRIATE TO RECOMMEND ANY ADDITIONAL DIVIDENDS

* ONCE WE HAVE THIS CLARITY AND IF CIRCUMSTANCES SO JUSTIFY, WE WILL DECLARE A SPECIAL DIVIDEND ALONGSIDE INTERIM DIVIDEND

* ALL OF OUR AGRICULTURAL OPERATIONS HAVE BEEN WORKING CLOSE TO NORMAL WITH EXCEPTION OF INDIA.

* OUR ENGINEERING BUSINESSES ARE ALSO OPERATING AT CLOSE TO NORMAL.

* EXPECT THAT SOME OR ALL PLANTS MAY BE FORCED TO CLOSE IN CO’S ENGINEERING BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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