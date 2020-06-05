Healthcare
June 5, 2020 / 7:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Campari Acquires 49% Stake In Tannico For EUR 23.4 Mln

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Davide Campari Milano SpA:

* ACQUIRES A 49% INTEREST IN TANNICO, LEADING E-COMMERCE PLATFORM FOR WINES AND PREMIUM SPIRITS IN ITALY

* OVERALL CONSIDERATION FOR 49% INTEREST IS EUR 23.4 MILLION

* CONFIRMED COMMITMENT TO DEVELOPMENT OF ONLINE CHANNEL, SET TO GROW STRONGLY ALSO FOLLOWING COVID-19 EMERGENCY

* WILL HAVE POSSIBILITY TO INCREASE ITS INTEREST TO 100% STARTING FROM 2025, BASED ON CERTAIN CONDITIONS

* SEES TRANSACTION TO CLOSE BY END OF JULY 2020

* UNDER TRANSACTION, TO ACQUIRE 39% OF TANNICO SHARE CAPITAL AND AT SAME TIME TO SUBSCRIBE TO RESERVED CAPITAL INCREASE TO REACH, IN AGGREGATE, 49% SHAREHOLDING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below