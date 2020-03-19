Healthcare
March 19, 2020 / 3:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Campari Board Recommends Shareholders To Revoke Resolution On Transfer Of Its Registered Office

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Davide Campari Milano SpA:

* BOARD RECOMMENDS TO SHAREHOLDERS TO REVOKE RESOLUTION ON TRANSFER OF COMPANY’S REGISTERED OFFICE

* BOARD RECOMMENDS TO REVOKE RESOLUTION IF WITHDRAWN SHARES WERE NOT OF NEGLIGIBLE AMOUNT

* ACCEPTABLE LEVEL OF WITHDRAWN SHARES IS IDENTIFIED IN IN REGION OF 3 MILLION

* TRANSACTION CONSTITUTES ONE OF PILLARS OF LONG-TERM STRATEGY OF GROUP

* IT WILL BE SUBMITTED TO SHAREHOLDERS’ APPROVAL ONCE AGAIN AS SOON AS MARKET AND STOCK PRICE WILL STABILIZE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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