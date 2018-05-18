BRIEF-Campbell Reports Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.70

May 18 (Reuters) - Campbell Soup Co:
* CAMPBELL REPORTS THIRD-QUARTER RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.60 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 SALES $2.125 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.13 BILLION
* QTRLY AMERICAS SIMPLE MEALS AND BEVERAGES SALES INCREASED 5 PERCENT TO $1.010 BILLION
* CAMPBELL - QTRLY SALES OF U.S. SOUP DECREASED 1 PERCENT DRIVEN BY DECLINES IN CONDENSED SOUPS, PARTLY OFFSET BY GAINS IN BROTH AND READY-TO-SERVE SOUPS
* QTRLY GLOBAL BISCUITS AND SNACKS SALES INCREASED 35 PERCENT TO $862 MILLION
* WE ARE “NOT SATISFIED” WITH OUR QTRLY FINANCIAL RESULTS
* PERFORMANCE IN QUARTER HAS BEEN IMPACTED BY BOTH EXECUTION-RELATED AND EXTERNAL CHALLENGES
* CAMPBELL - EXCLUDING BENEFIT FROM SNYDER’S-LANCE ACQUISITION, FAVORABLE CURRENCY IMPACT, ORGANIC GLOBAL BISCUITS AND SNACKS SALES INCREASED 1 PERCENT
* QTRLY CAMPBELL FRESH SALES INCREASED 1 PERCENT TO $251 MILLION PRIMARILY DRIVEN BY GAINS IN REFRIGERATED SOUP
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $3.12, REVENUE VIEW $8.76 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)