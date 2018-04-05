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April 5, 2018 / 9:14 PM / in 19 hours

BRIEF-Campbell Soup Announces Strategic Reorganization

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Campbell Soup Co:

* CAMPBELL ANNOUNCES STRATEGIC REORGANIZATION

* CAMPBELL SOUP CO - LUCA MIGNINI NAMED CHIEF OPERATING OFFICER

* CAMPBELL SOUP CO - ANA DOMINGUEZ NAMED PRESIDENT OF CAMPBELL FRESH

* CAMPBELL SOUP CO - EMILY WALDORF PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT OF CORPORATE STRATEGY

* CAMPBELL SOUP CO - COMPANY CREATES “NEW ACCELERATOR UNIT TO DRIVE GROWTH IN FASTER-GROWING SPACES, INCLUDING CAMPBELL FRESH”

* CAMPBELL SOUP CO - HAS INITIATED AN EXTERNAL SEARCH FOR A CHIEF ACCELERATION OFFICER

* CAMPBELL SOUP CO - CAMPBELL’S DIGITAL AND E-COMMERCE UNIT WILL BECOME PART OF NEW ACCELERATOR UNIT

* CAMPBELL SOUP CO - CAMPBELL FRESH WILL ALSO BECOME PART OF ACCELERATOR UNIT

* CAMPBELL SOUP CO - ANA DOMINGUEZ TO REPORT TO DENISE MORRISON UNTIL A CAO IS NAMED Source text for Eikon: Further company coverage:

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