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March 29, 2018 / 11:21 AM / in 12 hours

BRIEF-Camping World Holdings Announces Third Amendment To Its Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Camping World Holdings Inc:

* CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. ANNOUNCED THE THIRD AMENDMENT TO ITS CREDIT FACILITY

* CAMPING WORLD HOLDINGS INC - ‍CWGS GROUP, LLC, AN INDIRECT SUBSIDIARY OF COMPANY, HAS ENTERED INTO A THIRD AMENDMENT TO ITS CREDIT AGREEMENT​

* CAMPING WORLD HOLDINGS-THIRD AMENDMENT INCREASES BORROWER’S TERM LOAN FACILITY BY $250 MILLION TO PRINCIPAL AMOUNT OF $1.19 BILLION OUTSTANDING AS OF MARCH 28

* CAMPING WORLD-‍PROCEEDS FROM INCREMENTAL ADD-ON TO CREDIT AGREEMENT ARE TO BE USED TO FUND FUTURE DEALERSHIP ACQUISITIONS & EXPAND CO’S RETAIL PLATFORM​

* CAMPING WORLD HOLDINGS INC - ‍PROCEEDS FROM INCREMENTAL ADD-ON TO CREDIT AGREEMENT ARE EXPECTED TO BE USED TO FUND FUTURE DEALERSHIP ACQUISITIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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