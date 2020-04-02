Healthcare
April 2, 2020 / 6:04 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Camurus Announces Strong First Quarter Demand For Buvidal

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Camurus AB:

* CAMURUS ANNOUNCES STRONG FIRST QUARTER DEMAND FOR BUVIDAL[®]

* CAMURUS REITERATES ITS 2020 OUTLOOK, WITH SALES AND TOTAL REVENUES EXPECTED TO REACH HIGHER END OF PREVIOUS GUIDANCE

* COMPANY’S 2020 OUTLOOK WAS REITERATED WITH EXPECTED PRODUCT SALES AND TOTAL REVENUES AT HIGHER END OF PREVIOUSLY COMMUNICATED GUIDANCE

* CONTINUED STRONG REVENUE GROWTH DRIVEN BY INCREASING DEMAND FOR WEEKLY AND MONTHLY BUVIDAL FOR TREATMENT OF OPIOID DEPENDENCE IN EU AND AUSTRALIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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