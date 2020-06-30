Healthcare
June 30, 2020 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Can-Fite Announces Final Data Analysis From Phase Ii Nash Study Highly Significant

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Can Fite Biopharma Ltd:

* CAN-FITE ANNOUNCES FINAL DATA ANALYSIS FROM PHASE II NASH STUDY: HIGHLY SIGNIFICANT AND SUSTAINED REDUCTION IN LIVER FAT VOLUME THROUGHOUT STUDY PERIOD

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - HIGHLY SIGNIFICANT AND SUSTAINED REDUCTION IN LIVER FAT VOLUME THROUGHOUT STUDY PERIOD

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - NAMODENOSON CONTINUES TO DEMONSTRATE A VERY GOOD SAFETY PROFILE AFTER DRUG TREATMENT

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - RESULTS CONFIRM 25 MG NAMODENOSON AS OPTIMAL DOSE BASED ON MRI-PDFF ANALYSIS AND LIVER ENZYMES

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - DATA SHOW THAT NAMODENOSON AT 25 MG DOSE PRODUCED STATISTICALLY SIGNIFICANT RESULTS IN ALL MEASURES OF EFFICACY

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - NAMODENOSON CONTINUED TO BE SAFE AND VERY WELL TOLERATED Source text for Eikon: Further company coverage:

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