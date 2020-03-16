Healthcare
March 16, 2020 / 12:01 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Can Fite Biopharma Ltd - Enrolled 7 Patients For Compassionate Use Program For Namodenoson In Treatment Of Hepatocellular Cancer

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Can Fite Biopharma Ltd:

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - ENROLLED 7 PATIENTS FOR COMPASSIONATE USE PROGRAM FOR NAMODENOSON IN TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CANCER

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - RESULTS INDICATE NAMODENOSON HAS A GOOD SAFETY PROFILE AND IS WELL TOLERATED IN PATIENTS UNDER COMPASSIONATE USE

* CAN FITE BIOPHARMA - 2 PATIENTS FROM FORMER PHASE II STUDY STILL UNDERGOING NAMODENOSON TREATMENT, EACH WITH OVERALL SURVIVAL OF MORE THAN 2.5 YRS Source text for Eikon: Further company coverage:

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