Healthcare
March 5, 2020 / 12:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Can-Fite Updates On Clinical Milestone For Its Phase III Rheumatoid Arthritis Study With Piclidenoson; Drugs Combating Rheumatoid Arthritis Are Currently Introduced For The Treatment Of The Coronavirus

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March 5 (Reuters) - Can Fite Biopharma Ltd:

* CAN-FITE UPDATES ON CLINICAL MILESTONE FOR ITS PHASE III RHEUMATOID ARTHRITIS STUDY WITH PICLIDENOSON; DRUGS COMBATING RHEUMATOID ARTHRITIS ARE CURRENTLY INTRODUCED FOR THE TREATMENT OF THE CORONAVIRUS

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - DATA FROM INTERIM ANALYSIS OF PICLIDENOSON IN ITS PHASE III CLINICAL STUDY IS EXPECTED TO BE RELEASED DURING Q4 2020

* CAN FITE BIOPHARMA LTD - NOW EXPLORING A COLLABORATION TO LOOK AT EFFECT OF PICLIDENOSON AGAINST CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

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