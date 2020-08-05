Healthcare
August 5, 2020 / 2:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Canada announces deal with Moderna for supplies of its experimental coronavirus vaccine

1 Min Read

Aug 5 (Reuters) -

* CANADA ANNOUNCES DEAL WITH MODERNA FOR SUPPLIES OF ITS EXPERIMENTAL MRNA-1273 CORONAVIRUS VACCINE

* CANADA SAYS ACTIVE NEGOTIATIONS WITH OTHER POTENTIAL VACCINE SUPPLIERS ARE UNDER WAY, SAYS ALL POTENTIAL VACCINES WILL REQUIRE HEALTH CANADA REGULATORY APPROVAL

* CANADA CONFIRMS DEAL WITH PFIZER FOR SUPPLIES OF ITS EXPERIMENTAL MRNA-BASED BNT162 CORONAVIRUS VACCINE

* CANADA SAYS DEALS WITH PFIZER AND MODERNA WILL SECURE “MILLIONS OF DOSES” OF EXPERIMENTAL VACCINES Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by David Ljunggren)

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