BRIEF-Canada budget will be presented, but on another date - government house leader

March 13 (Reuters) -
* CANADIAN HOUSE OF COMMONS ELECTED CHAMBER HAS AGREED TO SUSPEND SITTINGS WHILE ENSURING PARLIAMENT CAN APPROVE NECESSARY FINANCIAL SUPPORTS - SENIOR OPPOSITION LEGISLATOR
* CANADIAN HOUSE OF COMMONS HAS AGREED TO SUSPEND SITTINGS UNTIL APRIL 20 - GOVERNMENT HOUSE LEADER
* CANADIAN HOUSE OF COMMONS CAN BE RECALLED FROM SUSPENSION IF NECESSARY TO DISCUSS MEASURES AGAINST CORONAVIRUS - GOVERNMENT HOUSE LEADER
* CANADIAN PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU TO ADDRESS NATION AT NOON ET (1600 GMT) FRIDAY - CTV
* CANADIAN PARLIAMENT SET TO APPROVE NEW USMCA TRADE AGREEMENT ON FRIDAY - GOVERNMENT HOUSE LEADER
* CANADA BUDGET, SET TO BE UNVEILED ON MARCH 30, COULD BE PRESENTED ON ANOTHER DATE - GOVERNMENT HOUSE LEADER
* CANADA BUDGET WILL BE PRESENTED, BUT ON ANOTHER DATE - GOVERNMENT HOUSE LEADER
* WE DO NOT HAVE A SPECIFIC DATE FOR UNVEILING THE CANADIAN BUDGET - GOVERNMENT HOUSE LEADER Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by David Ljunggren)