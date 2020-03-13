Healthcare
March 13, 2020 / 2:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Canada budget will be presented, but on another date - government house leader

1 Min Read

March 13 (Reuters) -

* CANADIAN HOUSE OF COMMONS ELECTED CHAMBER HAS AGREED TO SUSPEND SITTINGS WHILE ENSURING PARLIAMENT CAN APPROVE NECESSARY FINANCIAL SUPPORTS - SENIOR OPPOSITION LEGISLATOR

* CANADIAN HOUSE OF COMMONS HAS AGREED TO SUSPEND SITTINGS UNTIL APRIL 20 - GOVERNMENT HOUSE LEADER

* CANADIAN HOUSE OF COMMONS CAN BE RECALLED FROM SUSPENSION IF NECESSARY TO DISCUSS MEASURES AGAINST CORONAVIRUS - GOVERNMENT HOUSE LEADER

* CANADIAN PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU TO ADDRESS NATION AT NOON ET (1600 GMT) FRIDAY - CTV

* CANADIAN PARLIAMENT SET TO APPROVE NEW USMCA TRADE AGREEMENT ON FRIDAY - GOVERNMENT HOUSE LEADER

* CANADA BUDGET, SET TO BE UNVEILED ON MARCH 30, COULD BE PRESENTED ON ANOTHER DATE - GOVERNMENT HOUSE LEADER

* CANADA BUDGET WILL BE PRESENTED, BUT ON ANOTHER DATE - GOVERNMENT HOUSE LEADER

* WE DO NOT HAVE A SPECIFIC DATE FOR UNVEILING THE CANADIAN BUDGET - GOVERNMENT HOUSE LEADER Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by David Ljunggren)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below