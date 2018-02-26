FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 26, 2018 / 4:33 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Canada Carbon To Pursue Legal Action

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Canada Carbon Inc:

* CANADA CARBON TO PURSUE LEGAL ACTION

* CANADA CARBON - IS IN PROCESS OF FILING LAWSUIT AGAINST GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, ITS COUNCILORS TO ANNUL RESOLUTION OF NON-COMPLIANCE ADOPTED ON DEC 12

* CANADA CARBON - CO RECEIVED LETTER FROM QUÉBEC‘S AGRICULTURAL BOARD CPTAQ CONFIRMING ITS DECISION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE JAN 25 CLOSURE

* CANADA CARBON SAYS‍ DID NOT GET A RESPONSE TO ITS LETTER TO MAYOR OF GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE DATED DEC 15 , 2017​

* CANADA CARBON - CO IS FILING LAWSUIT AGAINST GSLR TO DECLARE CO CRYSTALLIZED RIGHT TO MINING AND MARBLE QUARRY WHEN FILED REQUEST BEFORE CPTAQ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.