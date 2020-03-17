Healthcare
March 17, 2020 / 1:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Canada Goose Business Update Covid-19

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Canada Goose Holdings Inc:

* CANADA GOOSE BUSINESS UPDATE: COVID-19

* CO WILL CLOSE ALL RETAIL STORES IN NORTH AMERICA AND EUROPE AS OF MARCH 17 UNTIL AT LEAST MARCH 31

* COMPANY REITERATES FISCAL 2020 OUTLOOK

* CO SAYS CEO DANI REISS WILL FOREGO HIS SALARY FOR AT LEAST NEXT THREE MONTHS

* EXTENT AND DURATION OF COVID-19 DISRUPTIONS REMAIN UNCERTAIN, MAY NEGATIVELY IMPACT FUTURE FISCAL PERIODS MORE SIGNIFICANTLY

* SUSPENDING LONG-TERM OUTLOOK PREVIOUSLY PROVIDED WITH RELEASE OF FISCAL 2019

* IN CANADA CO WILL BEGIN CLOSING IN-HOUSE PRODUCTION FACILITIES AS OF MARCH 17 FOR AT LEAST A TWO-WEEK PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below