BRIEF-Canada says it would be a mistake for U.S. to limit trade of medical supplies - PM Trudeau

April 3 (Reuters) - Canadian Prime Minister Justin Trudeau in a news conference on Friday said:
* CANADA HAS SIGNED AGREEMENT WITH AMAZON CANADA TO MANAGE DISTRIBUTION OF MEDICAL EQUIPMENT AROUND THE COUNTRY
* CANADA IS MAKING VERY CLEAR TO U.S. THAT CROSS-BORDER TRADE INCLUDES MEDICAL EQUIPMENT AND IT WOULD BE A MISTAKE TO LIMIT THAT TRADE
* CANADA IS WORKING WITH INTERNATIONAL PARTNERS TO RESPOND TO CHALLENGES POSED BY OPEC AND LOW OIL PRICES
* CANADA SAYS IF THE U.S. LIMITS TRADE OF MEDICAL EQUIPMENT, IT COULD END UP HURTING THE U.S.
* CANADA IS CONFIDENT IT WILL CONTINUE TO RECEIVE THE NECESSARY SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT
* CANADA HAS HAD DIRECT COMMUNICATION WITH OPEC, AND IS ALSO TALKING WITH THE U.S.
* CANADA HAS BEEN TALKING TO PHARMACEUTICAL COMPANIES ABOUT SUPPLY OF SOME DRUGS TO PREVENT SHORTAGES (Reporting by Steve Scherer)