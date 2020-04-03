Healthcare
April 3, 2020 / 3:52 PM / Updated 12 minutes ago

BRIEF-Canada says it would be a mistake for U.S. to limit trade of medical supplies - PM Trudeau

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Canadian Prime Minister Justin Trudeau in a news conference on Friday said:

* CANADA HAS SIGNED AGREEMENT WITH AMAZON CANADA TO MANAGE DISTRIBUTION OF MEDICAL EQUIPMENT AROUND THE COUNTRY

* CANADA IS MAKING VERY CLEAR TO U.S. THAT CROSS-BORDER TRADE INCLUDES MEDICAL EQUIPMENT AND IT WOULD BE A MISTAKE TO LIMIT THAT TRADE

* CANADA IS WORKING WITH INTERNATIONAL PARTNERS TO RESPOND TO CHALLENGES POSED BY OPEC AND LOW OIL PRICES

* CANADA SAYS IF THE U.S. LIMITS TRADE OF MEDICAL EQUIPMENT, IT COULD END UP HURTING THE U.S.

* CANADA IS CONFIDENT IT WILL CONTINUE TO RECEIVE THE NECESSARY SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT

* CANADA HAS HAD DIRECT COMMUNICATION WITH OPEC, AND IS ALSO TALKING WITH THE U.S.

* CANADA HAS BEEN TALKING TO PHARMACEUTICAL COMPANIES ABOUT SUPPLY OF SOME DRUGS TO PREVENT SHORTAGES (Reporting by Steve Scherer)

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