Healthcare
March 13, 2020 / 4:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Canada's chief medical officer advises cancelling all non-essential foreign travel

1 Min Read

March 13 (Reuters) -

* CANADA HEALTH MINISTER PATTY HAJDU SAYS CANADA IN A CRITICAL WINDOW OF OPPORTUNITY TO LIMIT SPREAD OF COVID-19

* HAJDU SAYS ADDITIONAL MEASURES ARE NEEDED FOR ALL CANADIANS IN ORDER TO PROTECT MOST VULNERABLE

* CANADA’S CHIEF MEDICAL OFFICER ADVISES CANCELLING ALL NON ESSENTIAL TRAVEL OUTSIDE OF CANADA

* CANADA’S CHIEF MEDICAL OFFICER SAYS ALL TRAVELLERS ARE BEING ASKED TO CONSIDER SELF-ISOLATION UPON RETURN BEYOND MANDATORY MEASURES ALREADY IN PLACE FOR CERTAIN REGIONS

* HAJDU SAYS COVID-19 OUTBREAK IS A SERIOUS PUBLIC HEALTH THREAT AS WELL AS A CRISIS

* CANADA TRANSPORT MINISTER MARC GARNEAU SAYS CRUISE SHIP SEASON FOR VESSELS CARRYING MORE THAN 500 PEOPLE HAVE BEEN SUSPENDED UNTIL END-JUNE

* CANADA’S GARNEAU SAYS OVERSEAS FLIGHTS COMING INTO CANADA WILL BE RESTRICTED TO A CERTAIN NUMBER OF AIRPORTS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by Kelsey Johnson in Ottawa)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below