FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 17, 2018 / 6:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Canada's Trudeau: "There are reasons to be cautiously optimistic" about NAFTA

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Kinder Morgan Inc:

* CANADA’S TRUDEAU SAYS EVEN IF A NEW NAFTA IS PUSHED OFF INDEFINITELY, IT WILL ALWAYS MAKE SENSE FOR U.S AND CANADIAN FIRMS TO INVEST AND WORK TOGETHER

* CANADA’S TRUDEAU SAYS “THERE ARE REASONS TO BE CAUTIOUSLY OPTIMISTIC” ABOUT NEW NAFTA DEAL

* CANADA’S TRUDEAU SAYS GOVERNMENT CONTINUES TO HAVE “ROBUST DISCUSSIONS” WITH KINDER MORGAN OVER POSSIBLE AID FOR PIPELINE EXPANSION

* CANADA’S TRUDEAU SAYS WE ARE NOT AT THE POINT YET WHERE WE ARE LOOKING FOR OTHER INVESTORS IN KINDER MORGAN PIPELINE EXPANSION Further company coverage: (Reporting By Leah Schnurr)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.