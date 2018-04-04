FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Auto & Truck Manufacturers
April 4, 2018 / 9:17 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Canadian NAFTA negotiators do not see how a deal can be completed in next two weeks - source

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - CANADIAN NAFTA NEGOTIATORS OPEN TO U.S. IDEAS ON AGREEING A DEAL, BUT DO NOT SEE HOW CAN COMPLETE REMAINING CHAPTERS IN NEXT 2 WEEKS -SOURCE FAMILIAR WITH CANADA’S NEGOTIATING POSITION

CANADIAN NAFTA NEGOTIATORS THINK IT IS POSSIBLE TO COME UP WITH ‘A SYMBOLIC AGREEMENT IN PRINCIPLE’ SHOWING CONSENSUS ON SOME KEY ISSUES - SOURCE

BIG GAPS STILL REMAIN AT NAFTA TALKS ON ISSUES SUCH AS GOVERNMENT PROCUREMENT AND DISPUTE SETTLEMENT - SOURCE

CHIEF NAFTA NEGOTIATORS WILL MEET IN WASHINGTON NEXT WEEK, THERE ARE NO CURRENT PLANS FOR AN EIGHTH ROUND OF TALKS - SOURCE (Reporting by David Ljunggren)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.