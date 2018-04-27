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April 27, 2018 / 11:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Canadian Solar Partners With Global Investment Holdings To Develop And Provide Services For Up To 300 MWp Solar Projects In EMEA

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Canadian Solar Inc:

* CANADIAN SOLAR PARTNERS WITH GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS TO DEVELOP AND PROVIDE SERVICES FOR UP TO 300 MWP SOLAR PROJECTS IN EMEA

* CANADIAN SOLAR - AGREES WITH GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS TO DEVELOP & OPERATE A SOLAR POWER PROJECTS PIPELINE WITH TOTAL CAPACITY OF UP TO 300 MWP

* CANADIAN SOLAR - CO WILL PROVIDE ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION AND OPERATIONS AND MAINTENANCE SERVICES TO THE SOLAR POWER PROJECTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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